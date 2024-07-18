Мильбергер (Казанцева) Татьяна Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильбергер (Казанцева) Татьяна Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.10.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2021

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