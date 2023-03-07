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Куренков Максим Викторович
Куренков Максим Викторович
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Место рождения
Миасс
, Миасский, Челябинская область
Дата рождения
13.10.1984
Пол
Мужской
Отец
Куренков Виктор Александрович
1956 г.р.
Мать
Куренкова (Бурлакова) Марина Валентиновна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1984
Отец:
Куренков Виктор Александрович
Мать:
Куренкова Марина Валентиновна
Миасс
, Миасский, Челябинская область
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