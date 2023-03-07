Куренков Максим Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуренков Максим Викторович

Куренков Максим Викторович

avatar

Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

13.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1984

Отец: Куренков Виктор Александрович

Мать: Куренкова Марина Валентиновна

Миасс, Миасский, Челябинская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close