Анучин Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения02.02.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.05.1893
Жена: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1895
Дочь: Плотникова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Анучина Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно