Анучин Федор Иванович 02.02.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анучин Федор Иванович

Место рождения

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.02.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1875

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
17.05.1893

Жена: не указана

Павлово, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.02.1895

Дочь: Плотникова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Анучина Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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