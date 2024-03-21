Алгазин Козьма Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Алгазин Ипат Трофимович
Мать: Алгазина Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Алгазина Зеноия Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна-?)
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Алгазина Марья Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна-?)
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Алгазина Василиса Козьмовна
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна-?)
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна-?)
Рождение ребёнка
1847
Сын: Алгазин Григорий Козьмович
Мать ребёнка: Алгазина Маланья Николаевна (Никоновна-?)
Смерть
Неизвестно