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Бурдей Дмитрий Моисевич

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Место рождения

Перелюб, Чернігівська область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Бурдей Моисей Моисеевич

Мать: Бурдей Дарья Тарасовна

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Фаина Дмитриевна

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Дмитриева

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Софья Дмитриевна

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

Рождение ребёнка
1854

Сын: Бурдей Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

Перелюб, Чернігівська область
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Дмитриевна

Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова

1856
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурдей Марья Парфионова

Смерть
Неизвестно
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