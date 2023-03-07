Бурдей Дмитрий Моисевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Бурдей Моисей Моисеевич
Мать: Бурдей Дарья Тарасовна
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 23 РС Перелюбской волости 1816
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Фаина Дмитриевна
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Софья Дмитриевна
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
ДАЧО Ф.1011, оп.1, д. 88 РС Перелюбской волости 1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Дмитриевна
Мать ребёнка: Бурдей Марья Парфионова
1856
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурдей Марья Парфионова
Смерть
Неизвестно