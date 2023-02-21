Наталья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Павел Антонов
Отец ребёнка: Антон Егоров
Турминское, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антон Егоров
Смерть
Неизвестно