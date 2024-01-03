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Махалёва Лукерья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махалёв Иев Федосеев

Рождение ребёнка
1696

Сын: Махалёв Степан Иевлев

Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев

Рождение ребёнка
1702

Сын: Махалёв Фрол Иевлев

Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев

Рождение ребёнка
1705

Сын: Махалёв Илья Иевлев

Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев

Рождение ребёнка
1706

Сын: Махалёв Клим Иевлев

Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев

Рождение ребёнка
1714

Сын: Махалёв Карп Иевлев

Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев

Смерть
После 1710

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