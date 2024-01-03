Махалёва Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Махалёв Иев Федосеев
Рождение ребёнка
1696
Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев
Рождение ребёнка
1702
Сын: Махалёв Фрол Иевлев
Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев
Рождение ребёнка
1705
Сын: Махалёв Илья Иевлев
Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев
Рождение ребёнка
1706
Сын: Махалёв Клим Иевлев
Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев
Рождение ребёнка
1714
Сын: Махалёв Карп Иевлев
Отец ребёнка: Махалёв Иев Федосеев
Смерть
После 1710