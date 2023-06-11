Кривоносова Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривоносова Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абрамов Павел Васильевич

Мать: Абрамова Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Платон Игоревич

Отец ребёнка: Кривоносов Игорь Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Семён Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривоносов Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривоносов Игорь Валерьевич