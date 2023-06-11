Кривоносова Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абрамов Павел Васильевич
Мать: Абрамова Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Платон Игоревич
Отец ребёнка: Кривоносов Игорь Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Семён Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривоносов Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно