Хачатрян (Гамбарян) Рубен Гургенович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гамбарян Горго (Гурген?) Хачатурович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смена фамилии
Неизвестно
Сменил фамилию с "Гамбарян" на "Хачатрян"
Рождение ребёнка
1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно