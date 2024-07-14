Хачатрян (Гамбарян) Рубен Гургенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачатрян (Гамбарян) Рубен Гургенович

Место рождения

Мргаван, Община Мргаван, Араратская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гамбарян Горго (Гурген?) Хачатурович

Мать: не указана

Мргаван, Община Мргаван, Араратская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смена фамилии
Неизвестно
Сменил фамилию с "Гамбарян" на "Хачатрян"
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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