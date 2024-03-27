Валиева (Шарафутдинова) Фэхрибану — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиева (Шарафутдинова) Фэхрибану

Место рождения

д.Кайбицы Буинского района

Дата рождения

1905

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Шарафутдин

Мать: (Габделлатыпова) Махубжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиев Фоат

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Валиева) Дания

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
30.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
01.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
15.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Рождение ребёнка
07.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы

Смерть
1986

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