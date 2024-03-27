Валиева (Шарафутдинова) Фэхрибану
Место рожденияд.Кайбицы Буинского района
Дата рождения1905
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Шарафутдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиев Фоат
Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Валиева) Дания
Отец ребёнка: Валиев Габделфаяз Минневэли Улы
Рождение ребёнка
30.11.1928
Рождение ребёнка
01.12.1930
Рождение ребёнка
15.03.1935
Рождение ребёнка
07.11.1937
Смерть
1986