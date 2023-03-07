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Филимонова Евдокия Федоровна

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Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Филимонов (приемыш) Иван Филимонович

Отец ребёнка: Филимонов Захар Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Филимонов Никита Захарович

Отец ребёнка: Филимонов Захар Александрович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Захар Александрович

Смерть
Неизвестно
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