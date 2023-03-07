Филимонова Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Филимонов (приемыш) Иван Филимонович
Отец ребёнка: Филимонов Захар Александрович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Филимонов Никита Захарович
Отец ребёнка: Филимонов Захар Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно