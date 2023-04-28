Соколов Иван Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Афанасьев

Соколов Иван Афанасьев

Место рождения

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Соколов Афанасий (Хусеин) Семенов

Мать: Соколова Марфа Степанова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
20.02.1880

Жена: Соколова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
?.11.1880

Сын: Соколов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.10.1881

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.06.1890

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова

Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Нижний Ингаш, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close