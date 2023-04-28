Соколов Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
20.02.1880
Жена: Соколова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
?.11.1880
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
28.10.1881
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
27.06.1890
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно