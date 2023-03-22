Синев Геннадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синев Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синев Александр Иванович

Мать: Синева Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
01.10.1985

Сын: Синев Евгений Геннадьевич

Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна

Рождение ребёнка
20.09.1989

Сын: Синев Артем Геннадьевич

Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна

Рождение ребёнка
30.06.1993

Дочь: Люцканова Светлана Геннадьевна

Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синева Алевтина Сергеевна

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