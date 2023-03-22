Синев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синев Александр Иванович
Мать: Синева Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
01.10.1985
Сын: Синев Евгений Геннадьевич
Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна
Рождение ребёнка
20.09.1989
Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна
Рождение ребёнка
30.06.1993
Дочь: Люцканова Светлана Геннадьевна
Мать ребёнка: Синева Алевтина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно