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Марья Маркова (Вна)

Место рождения

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Марка Прокофьев (Ич)

Мать: Анисья Поликарпова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
17.04.1833 ст.

Муж: Николай Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Николаев (Ич)

Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Николаева (Вна)

Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.10.1857

Сын: Константин Николаев (Ич)

Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно
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