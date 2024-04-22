Марья Маркова (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Марка Прокофьев (Ич)
Мать: Анисья Поликарпова (Вна)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Бракосочетание
17.04.1833 ст.
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Николаев (Ич)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Николаева (Вна)
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Рождение ребёнка
?.10.1857
Отец ребёнка: Николай Никитин (Ович)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
Неизвестно