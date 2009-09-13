Белкина (Аксёнова) Александра Андрияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Аксёнова) Александра Андрияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1923

Дата смерти

13.09.2009

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923

Отец: Аксёнов Андриян Тимофеевич

Мать: Аксёнова Домна Мареевна

Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
12.01.1949

Сын: Белкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
04.04.1951

Дочь: Белкина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
21.11.1953

Сын: Белкин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович

Рождение ребёнка
17.11.1955

Дочь: Белкина Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович

Бракосочетание
23.04.1956

Муж: Белкин Николай Осипович

Смерть
13.09.2009