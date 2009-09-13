Белкина (Аксёнова) Александра Андрияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1923
Дата смерти13.09.2009
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1923
Раскулачивание
1931
Рождение ребёнка
12.01.1949
Сын: Белкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
04.04.1951
Дочь: Белкина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
21.11.1953
Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович
Рождение ребёнка
17.11.1955
Дочь: Белкина Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Белкин Николай Осипович
Бракосочетание
23.04.1956
Смерть
13.09.2009