Кожевников Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Иван Сергеевич

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Место рождения

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зюзино, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Изюм, Харківська область
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