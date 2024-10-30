Шеломенцева (Сартакова) Клавдия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1907
Дата смерти08.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.1933
Дочь: Жиделева (Шеломенцева) Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Шеломенцев Аркадий Петрович
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
08.09.1981