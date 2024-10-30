Шеломенцева (Сартакова) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШеломенцева (Сартакова) Клавдия Дмитриевна

Шеломенцева (Сартакова) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1907

Дата смерти

08.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломенцев Аркадий Петрович

Рождение ребёнка
16.12.1933

Дочь: Жиделева (Шеломенцева) Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Шеломенцев Аркадий Петрович

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
08.09.1981

Мы используем куки для улучшения работы сайта.