Черемисинов Петр
Место рожденияд.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Дата рождения1914
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1923 по ?.06.1933
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С 1935
Московский педагогический институт
высшее | закончил экстерном
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
с.Архангельское Шабалинского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
18.11.1940
Сын: Черемисинов Юрий
Мать ребёнка: не указана
с.Архангельское Шабалинского р-на Костромской обл
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1942
Кировская обл
Причина смерти: убит колхозниками