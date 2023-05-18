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Черемисинов Петр

Место рождения

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл

Дата рождения

1914

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Черемисинов Павел Иванович

Мать: Черемисинова Мария Трефиловна

д.Б.Ковали Архангельского с/с Шабалинского р-на Кировской обл
Образование
С ?.09.1923 по ?.06.1933
Новотроицкая средняя школа, с.Новотроицкое, Шабалинского р.,Кировской обл
Образование
С 1935
Московский педагогический институт
высшее | закончил экстерном
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

с.Архангельское Шабалинского р-на Кировской обл
Рождение ребёнка
18.11.1940

Сын: Черемисинов Юрий

Мать ребёнка: не указана

с.Архангельское Шабалинского р-на Костромской обл
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
1942
Кировская обл
Причина смерти: убит колхозниками