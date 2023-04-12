Высотин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Высотин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Пашкевич Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Высотина Мария

Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высотина Зоя Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высотина Ольга Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высотин Виталий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высотин Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высотин Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высотин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Высотин Аркадий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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