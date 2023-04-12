Высотин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Пашкевич Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Высотина Мария
Майкор, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высотина Зоя Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высотина Ольга Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высотин Виталий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высотин Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высотин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Высотин Аркадий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно