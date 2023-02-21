Глебов Олег Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлебов Олег Борисович

Глебов Олег Борисович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1927

Отец: Глебов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: Глебова Наталия Олеговна

Мать ребёнка: Киселева Зинаида Дмитреевна

Рождение ребёнка
14.01.1952

Дочь: Глебова Наталия Олеговна

Мать ребёнка: Киселева Зинаида Дмитриевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close