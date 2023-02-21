Глебов Олег Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1927
Отец: Глебов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: Глебова Наталия Олеговна
Мать ребёнка: Киселева Зинаида Дмитреевна
Рождение ребёнка
14.01.1952
Дочь: Глебова Наталия Олеговна
Мать ребёнка: Киселева Зинаида Дмитриевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно