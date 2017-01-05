Логинов Давид Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Давид Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.2017

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1977 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2017

Отец: Логинов Михаил

Мать: Логинова Виктория Анваровна