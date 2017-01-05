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Логинов Давид Михайлович
Логинов Давид Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Логинов Михаил
1974 г.р.
Мать
Логинова Виктория Анваровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.2017
Отец:
Логинов Михаил
Мать:
Логинова Виктория Анваровна
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