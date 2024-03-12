Молданов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молданов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Молданов Василий

Мать: Молданова Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Андрей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Тихон

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Молданов Иосиф

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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