Молданов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Молданов Василий
Мать: Молданова Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Андрей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Тихон
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Молданов Иосиф
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно