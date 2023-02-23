Лобова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Лобов Иван Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Лобов Иосиф Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Лобов Трофим Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Лобов П.. Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Лобов Прохор Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Анисья Федоровна

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ксения Федоровна

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Лобов Евстафий Федорович

Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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