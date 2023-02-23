Лобова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Лобов Иван Федорович
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Лобов П.. Федорович
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Анисья Федоровна
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ксения Федоровна
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Лобов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно