Буйских (Галкина) Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйских (Галкина) Галина Николаевна

Место рождения

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955

Отец: Галкин Николай Кирилович

Мать: Галкина Раиса Федоровна

Паркино, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.09.1975

Дочь: Иванова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Беде Николай Иосифович

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.08.1984

Дочь: Тетерина Светлана Алексеевна

Отец ребёнка: Буйских Алексей Николаевич

Канск, город Канск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буйских Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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