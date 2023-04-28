Буйских (Галкина) Галина Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1955
Отец: Галкин Николай Кирилович
Мать: Галкина Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
04.09.1975
Дочь: Иванова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Беде Николай Иосифович
Рождение ребёнка
11.08.1984
Дочь: Тетерина Светлана Алексеевна
Отец ребёнка: Буйских Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан