Онищенко Андрій
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Онищенко Іван
Мать: Онищенко Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Андрій
Мать ребёнка: Онищенко (Міняйло) Палажка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Онищенко) Наталка
Мать ребёнка: Онищенко (Міняйло) Палажка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Онищенко Іван
Мать ребёнка: Онищенко (Міняйло) Палажка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно