Груздев Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Груздева Ева
Рождение ребёнка
04.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Груздева Татьяна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2009