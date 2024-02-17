Груздев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГруздев Николай Петрович

Груздев Николай Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Груздева Ева

Рождение ребёнка
04.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Груздева Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Груздева Татьяна Николаевна

Смерть
2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close