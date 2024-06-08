Timoshkin Nikolaj Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиTimoshkin Nikolaj

Timoshkin Nikolaj

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

1754 г.р.

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Karp

Мать: Matrena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ustiniya

Рождение ребёнка
1793

Сын: Timoshkin Aleksey

Мать ребёнка: Ustiniya

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1797

Сын: Timoshkin Timofey

Мать ребёнка: Ustiniya

Рождение ребёнка
1801

Сын: Timoshkin Klementiy

Мать ребёнка: Ustiniya

Spiridonovka, Russia
Смерть
1812

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