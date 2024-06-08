Timoshkin Nikolaj
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ustiniya
Рождение ребёнка
1793
Сын: Timoshkin Aleksey
Мать ребёнка: Ustiniya
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1797
Сын: Timoshkin Timofey
Мать ребёнка: Ustiniya
Рождение ребёнка
1801
Сын: Timoshkin Klementiy
Мать ребёнка: Ustiniya
Spiridonovka, Russia
Смерть
1812