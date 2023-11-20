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Неонила
Неонила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1772
Пол
Женский
Отец
Вилягжанин Яков Иванович
1744 г.р.
Мать
Вилягжанин (Мочалова) Марфа Устиновна
1741 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец:
Вилягжанин Яков Иванович
Мать:
Вилягжанин Марфа Устиновна
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