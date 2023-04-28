Климова (Климова) Мария Константинова
Место рождения
Дата рожденияОколо 20.07.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1891 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Крещение
21.07.1891 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Бракосочетание
17.01.1914 ст.
Муж: Климов Егор Макаров
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121140#88
Рождение ребёнка
23.06.1915
Дочь: Макарова Агрофена Егоровна
Отец ребёнка: Климов Егор Макаров
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121142#26
Смерть
Неизвестно