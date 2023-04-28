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Климова (Климова) Мария Константинова

Место рождения

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 20.07.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 20.07.1891 ст.

Отец: Климов Константин Зотиков

Мать: Климова Анна Сосипатрова

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Крещение
21.07.1891 ст.
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121187#45
Бракосочетание
17.01.1914 ст.

Муж: Климов Егор Макаров

Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121140#88
Рождение ребёнка
23.06.1915

Дочь: Макарова Агрофена Егоровна

Отец ребёнка: Климов Егор Макаров

Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121142#26
Смерть
Неизвестно
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