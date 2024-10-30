Старикова Екатерина Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1845 и 1848
Сын: Стариков Николай Федорович
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Стариков Степан Федорович
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Стариков Никифор Федорович
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.05.1860
Сын: Стариков Дионисий Федорович
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.04.1863
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Рождение ребёнка
25.08.1866
Дочь: (Старикова) Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич
Смерть
Неизвестно