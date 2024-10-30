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Старикова Екатерина Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стариков Федор Прокопьевич

Рождение ребёнка
Между 1845 и 1848

Сын: Стариков Николай Федорович

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1851

Сын: Стариков Степан Федорович

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1852

Сын: Стариков Никифор Федорович

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.05.1860

Сын: Стариков Дионисий Федорович

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.04.1863

Сын: Стариков Яков Федорович

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
25.08.1866

Дочь: (Старикова) Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Стариков Федор Прокопьевич

Старотырышкино, Смоленский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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