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Петр Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Павел Михайлов

Мать: Анна Андреева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Осип Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яков Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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