Петр Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Павел Михайлов
Мать: Анна Андреева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яков Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно