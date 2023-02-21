Хоменко Иван Вуколович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Иван Вуколович

Хоменко Иван Вуколович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912

Отец: Хоменко Вукол Аникеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1939

Сын: Хоменко Николай Иванович

Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна

д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
30.05.1940

Дочь: Хоменко Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
19.02.1942

Сын: Хоменко Александр Иванович

Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоменко Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоменко Татьяна Семёновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close