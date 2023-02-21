Хоменко Иван Вуколович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1912
Отец: Хоменко Вукол Аникеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1939
Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна
д. Павельцево, Химкинского района, М.О.
Рождение ребёнка
30.05.1940
Дочь: Хоменко Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
19.02.1942
Сын: Хоменко Александр Иванович
Мать ребёнка: Хоменко Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоменко Александра Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно