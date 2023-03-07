Тишкова (Маюнова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тишкова (Маюнова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

07.08.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1991

Отец: Маюнов Николай Филиппович

Мать: Маюнова Тамара Алексеевна

Маяк, Нанайский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
21.04.2012

Муж: Тишков Максим Сергеевич

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
25.07.2012

Дочь: Тишкова Елизавета Максимовна

Отец ребёнка: Тишков Максим Сергеевич

Переяславка, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
10.06.2020

Дочь: Тишкова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: Тишков Максим Сергеевич

Вяземский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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