Халиуллина (Нагусева) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халиуллина (Нагусева) Людмила Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1969

Отец: Нагусев Владимир Семенович

Мать: Нагусева Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
23.04.1991

Дочь: Халиуллина Валентина Валерьевна

Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович

Рождение ребёнка
05.10.1993

Дочь: Халиуллина Екатерина Валерьевна

Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович

Рождение ребёнка
15.05.1997

Дочь: Халиуллина Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович

Рождение ребёнка
18.02.1999

Сын: Халиуллин Владимир Валерьевич

Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович

Рождение ребёнка
07.01.2009

Сын: Халиуллин Вадим Валерьевич

Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халиуллин Валерий Файзуллович

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