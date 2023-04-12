Халиуллина (Нагусева) Людмила Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1969
Рождение ребёнка
23.04.1991
Дочь: Халиуллина Валентина Валерьевна
Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович
Рождение ребёнка
05.10.1993
Дочь: Халиуллина Екатерина Валерьевна
Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович
Рождение ребёнка
15.05.1997
Дочь: Халиуллина Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович
Рождение ребёнка
18.02.1999
Сын: Халиуллин Владимир Валерьевич
Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович
Рождение ребёнка
07.01.2009
Сын: Халиуллин Вадим Валерьевич
Отец ребёнка: Халиуллин Валерий Файзуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно