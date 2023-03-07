(Бухарцова) Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бухарцова) Авдотья Ивановна

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Место рождения

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1740

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1705 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740

Отец: Бухарцов Иван Иванов

Мать: не указана

Бухарская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Над Яндыком, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762
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