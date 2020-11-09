Воробьёв Валериан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёв Валериан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.11.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1990 г.р.
1992 г.р.

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна

Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.04.1990

Сын: Воробьёв Максим Валерианович

Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна

Рождение ребёнка
17.08.1992

Дочь: Воробьёва Екатерина Валериановна

Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна

Смерть
09.11.2020

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