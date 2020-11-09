Воробьёв Валериан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.11.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна
Визимьяры, Килемарский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
24.04.1990
Сын: Воробьёв Максим Валерианович
Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна
Рождение ребёнка
17.08.1992
Дочь: Воробьёва Екатерина Валериановна
Мать ребёнка: Шапкина Людмила Зосимовна
Смерть
09.11.2020