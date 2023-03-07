Андреева Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Мавра

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Андреев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Андреев Фрол Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович

Смерть
Неизвестно
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