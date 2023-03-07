Андреева Мавра
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Яков Семенович
Смерть
Неизвестно