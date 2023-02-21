Волоцкая (Розанова) Надежда Никандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волоцкая (Розанова) Надежда Никандровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1884 ст.

Сын: Волоцкой Николай Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Волоцкой Анатолий Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.08.1888 ст.

Сын: Волоцкой Павел Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Сатрапова Анна Аполлоновна

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Рождение ребёнка
20.04.1896 ст.

Дочь: Волоцкая Елизавета Аполлоновна

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волоцкой Аполлон Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Александр Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волоцкая Валентина Аполлоновна

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуйская Ольга Аполлоновна

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волоцкой Василий Аполлонович

Отец ребёнка: Волоцкой Аполлон Никанорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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