Полякова Матрона Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1888 ст.
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Поляков Федор Евдокимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-X94N-C?i=33&cc=3511744&cat=1009232
Рождение ребёнка
09.11.1897 ст.
Дочь: Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Поляков Федор Евдокимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9B-9BZM?i=269&cc=3511744&cat=1009232
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно