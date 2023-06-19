Семен Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Васильевич

Семен Васильевич

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Василий Савельевич

Мать: Марья

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: Февронья Стефановна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Осиповна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно