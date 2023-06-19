Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Василий Савельевич
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Февронья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Осиповна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно