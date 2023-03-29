Евдокия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1871

Дочь: Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Алёхново, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Алёхново, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.

Дочь: Андрианова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Яковлевич

Алёхново, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
09.02.1889 ст.

Сын: Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Алёхново, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Яковлевич

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