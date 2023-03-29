Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1871
Дочь: Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Дочь: Андрианова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1889 ст.
Сын: Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Яковлевич