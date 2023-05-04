Кожемякин Антон Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1912 ст.
Дочь: Кожемякина Нина Антоновна
Мать ребёнка: Кожемякина Дарья Ивановна
Место жительства
1912 ст.
Зерново, Суземский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно