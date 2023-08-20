Алена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Около 1750 г.р.
Около 1753 г.р.
1764 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Роман Июдов

Отец ребёнка: Июда Иванов

Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Авдоким Июдов

Отец ребёнка: Июда Иванов

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Ненила Иванова

Отец ребёнка: Июда Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Июда Иванов

Смерть
Неизвестно
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