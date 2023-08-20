Алена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Роман Июдов
Отец ребёнка: Июда Иванов
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Авдоким Июдов
Отец ребёнка: Июда Иванов
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Ненила Иванова
Отец ребёнка: Июда Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Июда Иванов
Смерть
Неизвестно