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Томских Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Томских Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Томских Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Томских Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна

Смерть
Неизвестно

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