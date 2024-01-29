Томских Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Томских Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Томских Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Томских Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Мария Вонифатьевна
Смерть
Неизвестно