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Петрашев Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

20 лет в 1916 году. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2644П, л. 1387 Вологодская губерния, Никольский уезд, Городецкая волость. РГВИА ф. 16196, оп. 1, д... Показать все
Военная служба
23.03.1916 ст.
Ромоданово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Прибыл в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2644П, л. 1387
Военная служба
14.08.1916 ст.
Ранен: РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 187640, л. 317 об-318
Смерть
Неизвестно
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