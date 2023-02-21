Петрашев Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
20 лет в 1916 году. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2644П, л. 1387 Вологодская губерния, Никольский уезд, Городецкая волость. РГВИА ф. 16196, оп. 1, д... Показать все
Военная служба
23.03.1916 ст.
Ромоданово, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Прибыл в лазарет. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат). я. 2644П, л. 1387
Военная служба
14.08.1916 ст.
Ранен: РГВИА ф. 16196, оп. 1, д. 187640, л. 317 об-318
Смерть
Неизвестно