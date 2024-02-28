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Савелий Григорьевич

Место рождения

Микашиха, Удомельский, Тверская область

Дата рождения

Около 1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1646 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696

Отец: Григорий

Мать: не указана

Микашиха, Удомельский, Тверская область
ив 1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFY-L27?i=238&wc=MD1W-ZM9%3A224327401%2C224327402%2C224340301&cc=1929531
Рождение ребёнка
1712

Сын: Федот Савельев

Мать ребёнка: Наталья Степановна

Микашиха, Удомельский, Тверская область
ИВ 1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFY-L27?i=238&wc=MD1W-ZM9%3A224327401%2C224327402%2C224340301&cc=1929531 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-94TC?i=58&wc=M... Показать все
Смерть
Неизвестно

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