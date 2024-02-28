Савелий Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1696
Отец: Григорий
Мать: не указана
ив 1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFY-L27?i=238&wc=MD1W-ZM9%3A224327401%2C224327402%2C224340301&cc=1929531
Рождение ребёнка
1712
Сын: Федот Савельев
Мать ребёнка: Наталья Степановна
ИВ 1737 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GBFY-L27?i=238&wc=MD1W-ZM9%3A224327401%2C224327402%2C224340301&cc=1929531 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G11B-94TC?i=58&wc=M... Показать все
Смерть
Неизвестно