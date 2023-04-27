Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиПосле 1793
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Казалетова Аксинья Евфимова
Мать ребёнка: Авдотья
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Смерть
После 1793