Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфим

Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

После 1793

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Казалетова Аксинья Евфимова

Мать ребёнка: Авдотья

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89M3-R7R?i=1208&wc=M6MB-7P8%3A224254401%2C233107001%2C233471601&cc=1929530
Смерть
После 1793
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close