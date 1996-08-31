Меремьянина (Жаглина) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меремьянина (Жаглина) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1911

Дата смерти

31.08.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ЭЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1934

Сын: Меремьянин Николай Семенович

Отец ребёнка: Меремьянин Семен Андреевич

Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меремьянин Семен Андреевич

Смерть
31.08.1996
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