Меремьянина (Жаглина) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1911
Дата смерти31.08.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1934
Сын: Меремьянин Николай Семенович
Отец ребёнка: Меремьянин Семен Андреевич
Хохол, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.08.1996