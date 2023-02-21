Горшенин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенин Иван

Горшенин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Горшенин Рудольф Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшенин Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Мягкова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Лидия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мягкова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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