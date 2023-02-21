Горшенин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горшенин Рудольф Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшенин Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Мягкова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Лидия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мягкова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно