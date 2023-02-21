Есаков Яков Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Есаков Дмитрий Иванович
Мать: Есакова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.
Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.
Сын: Есаков Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
26.10.1889 ст.
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно