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Есаков Яков Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Есаков Дмитрий Иванович

Мать: Есакова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1885 ст.

Сын: Есаков Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1887 ст.

Сын: Есаков Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.10.1889 ст.

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Есакова Мария Алексеевна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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